«المحافظين» يدين بشدة استمرار استخدام السلاح الكيماوي في سوريا

أدان المهندس على قرطام نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية فى بيان للحزب بشدة الهجوم الكيماوى على دوما بسوريا وضرورة محاسبة المتسبب فى هذا الحادث المأساوي والمروع وأنه على مجلس الأمن التحرك السريع والفورى بتشكيل لجنة دولية مستقلة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المُتسبب فى استخدام تلك النوعية من الأسلحة المحرمة دوليًا على أن يتم إعلان النتائج فور صدور التقرير.
وشدّد "قرطام" على أنه على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته فى حماية المجتمع الدولى من التصرفات غير المسئولة من أى كيان يستخدم أسلحة محرمة دوليا وأنه فى حالة فشل مجلس الأمن فى إصدار وتحديد المتسببين ليس فى هذا الحادث فقط ولكن كل الأحداث المماثلة السابقة بشفافية كاملة واتخاذ الإجراءات الرادعة والتى قد تصل الى تطبيق الحظر الكامل واستخدام القوة الدولية الرادعة ضد كل من يقوم بتلك الأفعال المنافية للإنسانية والكفيلة بمنع تكرار تلك الأحداث وإلا فإنه يصبح لزاما على المجتمع الدولى أن يعيد النظر فى صياغة منظومة العمل الدولى ككل والتى أصبحت مصداقيتها فى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين محل شك وتفتح الباب لمنطق القوة وشريعة الغاب فى ظل غياب العدالة الدولية.