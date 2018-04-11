«المحافظين» يدين بشدة استمرار استخدام السلاح الكيماوي في سوريا

أدان المهندس على قرطام نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية فى بيان للحزب بشدة الهجوم الكيماوى على دوما بسوريا وضرورة محاسبة المتسبب فى هذا الحادث المأساوي والمروع وأنه على مجلس الأمن التحرك السريع والفورى بتشكيل لجنة دولية مستقلة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المُتسبب فى استخدام تلك النوعية من الأسلحة المحرمة دوليًا على أن يتم إعلان النتائج فور صدور التقرير.



