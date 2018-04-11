محمد صلاح يقفز للمركز الثاني في قائمة هدافي العالم

تقدّم النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي إلى المركز الثاني في قائمة أفضل هدافي العالم خلال الموسم الحالي، بعد ما سجّل هدفًا لفريقه ليفربول في مرمى مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.





ورفع محمد صلاح رصيده الى 39 هدفًا سجلها هذا الموسم في كافة البطولات، ليتساوى مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في المركز الثاني، حيث يمتلك ميسي 39 هدفًا أيضًا.





ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد صدارة قائمة أفضل هدافي العالم هذا الموسم برصيد 40 هدفًا متفوقًا بفارق هدف واحد فقط عن صلاح وميسي.



