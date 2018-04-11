«العبيدي»: زيارة ولي عهد أبو ظبي لمصر توطد العلاقات بين البلدين‎

قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج بالخارج إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات للقاهرة والتي تستغرق يومين قبيل القمة العربية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، على الرغم من كونها طبيعية لتلك العلاقات الأخوية الرائعة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، فإن ذلك لا يمنع أن لها دلالات خاصة.





وأضاف "العبيدي" أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقة وطيدة بين دولتين شقيقتين، تتمتعان بعلاقات متطورة في الجسد العربي وتعد مثالا يحتذى لعلاقات الأشقاء، هذه العلاقة النموذج التي عملت مصر بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة الإمارات العربية بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على تعميقها بدرجة فائقة، وهو ما يتضح في المواقف المشتركة للبلدين، بالإضافة للمملكة العربية السعودية حيث يمثل هذا الثالوث القاطرة التي تقود العمل العربي المشترك.



