ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

«العبيدي»: زيارة ولي عهد أبو ظبي لمصر توطد العلاقات بين البلدين‎

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:53 ص
صدى البلد
سعيد العربي
قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج بالخارج إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات للقاهرة والتي تستغرق يومين قبيل القمة العربية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، على الرغم من كونها طبيعية لتلك العلاقات الأخوية الرائعة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، فإن ذلك لا يمنع أن لها دلالات خاصة.

وأضاف "العبيدي" أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقة وطيدة بين دولتين شقيقتين، تتمتعان بعلاقات متطورة في الجسد العربي وتعد مثالا يحتذى لعلاقات الأشقاء، هذه العلاقة النموذج التي عملت مصر بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة الإمارات العربية بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على تعميقها بدرجة فائقة، وهو ما يتضح في المواقف المشتركة للبلدين، بالإضافة للمملكة العربية السعودية حيث يمثل هذا الثالوث القاطرة التي تقود العمل العربي المشترك.

وذكر العبيدي أنه يظل لدولة الإمارات العربية المتحدة ولأبناء زايد الخير مكانة كبيرة في نفوس أبناء الشعب المصري الذي يظل يحفظ الود لكل من سلك سلوك الأشقاء ووقف بجانب الدولة المصرية والشعب المصري في المواقف الحاسمة كما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة في عديد المناسبات، وهو ما يجعل المصريين يشعرون بمدى الحب لهم في قلوب أبناء دولة الإمارات الشقيقة، وهو أيضا ما يجعل العلاقة بين الشعبين كما هي بين القيادتين رائعة ونموذجية.

ترشيحاتنا

موقع عالمي: «كوتينيو» ترك «صلاح» ليلعب بجوار «ميسي».. أقوى تراجع في العالم

رئيس الأركان التركي يلمح باستخدام العنف في البحر المتوسط

محمود الجندي يكشف عن تطورات أزمته الصحية الأخيرة

الشوط الأول.. ليفربول يتأخر أمام مانشستر سيتي بهدف بمشاركة محمد صلاح .. فيديو

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول في مرمى مانشستر سيتي ويقترب من قبل النهائي .. فيديو

تفاصيل القمة المصرية - الإماراتية بين الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

زلزال في الأولمبيكو.. روما يحقق مفاجأة ويكتسح برشلونة بثلاثية ليصعد إلى نصف النهائي

فيديو جراف.. «12 أمرًا» يجب الالتزام بها للوقاية من حسد الأقارب.. تعرف عليها

عمر شرقي يتحدى "الحوت الأزرق" بحضور أحمد السقا ومحمد رمضان..فيديو

اندلاع حريق بقطار "القاهرة - الإسكندرية" بقليوب

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. فيديو

محمد صلاح يكشف عن مدى تعافيه من الإصابة عقب فوز ليفربول على مان سيتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور

في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء..فيديو وصور‎

فيديو

محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو
وفاء عامر: أنا تلميذة «الساحر» ولم أشاهد فيلم «الطوفان»
أحمد الطاهري: «لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي كانت البلد فلست».. فيديو
«الصحة»: تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأطباء الداعين لإجراء عملية ختان الإناث .. فيديو
أستاذ تمويل: الإصلاح الاقتصادي ينعكس على المواطن تدريجيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟