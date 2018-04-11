«دعم مصر»: وضع آلية لمتابعة تنفيذ القوانين والتواصل مع المجتمع المدني

أكد المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ضرورة تعزيز التواصل مع المجتمع المدني خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الائتلاف قادر على وضع خطط إصلاح بما يسهم في استكمال مسيرة بناء الوطن.





ودعا "السويدي" خلال اجتماع الهيئة الاستشارية لائتلاف دعم مصر، أمس، بمقر الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، أعضاء الهيئة إلى مزيد من التواصل مع المجتمع المدني من خلال الاستغلال الأمثل لمراكز تنمية المجتمع التي تم إنشاؤها في المحافظات.





وناقش اجتماع الهيئة الاستشارية لائتلاف دعم مصر عددًا من الملفات المهمة والقوانين.





واتفقت الهيئة الاستشارية لائتلاف دعم مصر خلال اجتماعها على وضع آلية لمتابعة تنفيذ القوانين التي يصدرها مجلس النواب إلى جانب الاتفاق على عقد جلسات استماع للمجتمع المدني لتلقي مقترحاتهم المتعلقة بالتشريعات المختلفة.



