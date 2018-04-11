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رياضة

محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
كتب خالد طلعت
احتل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي المركز الثالث في قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد ما سجل هدفًا لفريقه في مرمى مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 9 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بواقع هدف في الدور التمهيدي، و8 أهداف في الأدوار النهائية ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة. 

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد صدارة هدافي البطولة برصيد 14 هدفاً، فيما يحتل المهاجم الفرنسي وسام بن يدير المركز الثاني في القائمة بعشرة أهداف متفوقاً بهدف واحد فقط عن "صلاح".

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