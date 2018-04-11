مرري هذا القناع على وجهك للحصول على بشرة متوهجة

يواجه الجلد العديد من المشاكل في حياتنا اليومية، أبرزها الجفاف وحب الشباب أو ظهور ندوب سوداء، ويصاب الجلد بهذه الأمراض إما لعوامل وراثية أو المشكلات جينية، أو الاختلالات الهرمونية أو حتى العوامل البيئية مثل التلوث، أو التعرض المفرط للشمس.. إلخ.





وتوضح خبيرة التجميل حنان مصطفى الديب طريقة سهلة للحصول على بشرة متوهجة عن طريق اتباع الآتى:





عصير ليمون