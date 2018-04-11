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بنات البلد

مرري هذا القناع على وجهك للحصول على بشرة متوهجة

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:12 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يواجه الجلد العديد من المشاكل في حياتنا اليومية، أبرزها الجفاف وحب الشباب أو ظهور ندوب سوداء، ويصاب الجلد بهذه الأمراض إما لعوامل وراثية أو المشكلات جينية، أو الاختلالات الهرمونية أو حتى العوامل البيئية مثل التلوث، أو التعرض المفرط للشمس.. إلخ.

وتوضح خبيرة التجميل حنان مصطفى الديب طريقة سهلة للحصول على بشرة متوهجة عن طريق اتباع الآتى:

عصير ليمون 
1 ملعقة كبيرة من الليمون مع 1 كوب من الماء. تطبيق القناع على وجهك باستخدام قطعة من القطن. بدلا من ذلك، يمكنك فرك قشر الليمون على وجهك ومسح أي بقايا مع وسادة قطنية مبللة. هذا يساعد على إزالة الاسمرار وأغلب مشاكل البشرة و جعلها بشرة متوهجة.

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