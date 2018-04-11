حنان ترك أحدث العائدات من طابور" المعتزلات المحجبات".. صابرين تسبقها وتعود بــ" الباروكة " .. هناء ثروت كلمة السر فى اعتزال عبير صبرى وطلاقها يحسم عودتها

حنان ترك تعود من بوابة الاذاعة

وإيمان العاصى أسرع العائدات



اعتزلت مجموعة من الفنانات على مدار السنوات الماضية ،الفن بعد إرتداء الحجاب , وتراوحت الاسباب بين دينية واجتماعية ، إلا أن النتيجة واحدة ، وهى عودتهن جمعيًا بعد سنوات من الاعتزال الى الفن سواء بالاحتفاظ بحجابهن او التخلى عنه ، وفى السطور التالية نرصد أبرز هؤلاء الفنانات.



آخر هؤلاء الفنانات هى حنان ترك التى إعتزلت الفن عقب تقديمها مسلسل "الأخت تريز " وبالتحديد فى شهر رمضان عام 2012 ، من خلال برنامج تليفزيونى ، حيث اكدت انها فى صراع بين الفن والحجاب ، وأن حجابها يستلزم قيامها ببعض المشاهد بشكل معين ، فى حين انها كفنانة يجب ان تقوم بعملها الفنى كما يطلبه المخرج دون النظر الى حجابها ، لذا اتخذت قرار الاعتزال .



إلا أن حنان ترك فاجأت الجميع بعودتها فنيًا خلال شهر رمضان القادم ، من خلال مسسل إذاعى جديد ، ليفتح التكهنات حول عودتها الى ممارسة نشاطها الفنى بقوم خلال الفترة القادمة من جديد خاصة مع إنشائها حسابا على تويتر ونشرها صورا شخصية لها , بالإضافة الى متابعتها وملئها من الوسط الفنى.



أما سهير رمزى فقد اتخذت قرار الإعتزال عام 1993 ، بعد ان حضرت درسا دينيا للداعية الإسلامى عمر عبد الكافى ، حيث اتخذت القرار بعد ان استمعت الى كلماته وبكت وقررت ارتداء الحجاب واعتزال الفن ، الا انها عادت من جديد فى عام 2006 بعد وفاه والدتها من خلال مسلسل "حبيب الروح " وظهرت من خلاله وهى ترتدى الحجاب بفتوى من أحد الشيوخ.



نفس الحال مع الفنانة سهير البابلى التى اعتزلت الفن عام 1997 بعد ان إرتدت الحجاب التى شجعتها عليه إبنتها الوحيدة نفين التى إرتدته من قبل ، وعادت الى الفن عام 2006 من خلال مسلسل " قلب حبيبة " ، والتى رفضت فيه ان تلمس أى ممثل سيجسد دور نجلها ضمن الأحداث ، وأوضحت أن عودتها جاءت بناء على فتوى من الشيخ الراحل الراحل محمد متولى الشعراوى.



وانضمت صابرين الى القائمة بعد ان اعتزلت الفن عام 1999 وكانت حينها فى أزهى مراحلها الفنية خاصة بعد نجاح مسلسها الشهير أم كلثوم ، الا انها عادت الى الفن بالحجاب عام 2006 من خلال مسلسل " كشكول لكل مواطن " ، قبل ان تتخذ قرارا بلبس الباروكة فى مسلسل "الفنار".



أما عبير صبرى فاعتزالت الفن عام 2002 وارتدت الحجاب خلال مشاركتها فى إحدى المسرحيات مع الفنان سمير غانم ، ثم عادت من جديد من خلال أعمال درامية بالحجاب ، قبل ان تتخذ قرارا بخلعه مرة أخرى أثناء تصويرها مسلسل " قيود من نار " ، وأكدت "عبير صبرى " ,وأنها كانت ترتدى ملابس تلائم المرأة المسلمة.



وأكدت عبير صبرى انها قررت بعد ذلك ان تخلع الحجاب بسبب ظروف أسرية مرت بها عقب انفصالها عن زوجها ، ومن الممكن ان تعود الى إرتدائه مرة أخرى.



أما إيمان العاصى فتعتبر أسرع من اتخذت قرار الاعتزال وعادت الى الفن مرة أخرى بعد ان خلعت الحجاب ، حيث جاء قرار " العاصى " رغم نجاحها الكبير آنذاك فى مسلسل "حضرة المتهم أبى " , مؤكدة ان قرار خلع الحجاب جاء لانها لم تحصن نفسها من الإغراءات.

