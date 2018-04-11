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برلمان

النائب محمد فؤاد يهنئ سري الدين بمنصب سكرتير عام الوفد

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
هنأ الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الدكتور هاني سري الدين بمناسبة فوزه بمنصب السكرتير العام لحزب الوفد، مؤكدا ان سري الدين يمثل قيمه فكرية واقتصاديه وقادر علي المضي قدما نحو مستقبل أفضل لحزب الوفد.

وقال فؤاد في بيان، اليوم، ان فوز سري الدين يرسخ لحالة من الاستقرار داخل حزب الوفد، مطالبا الجميع ان يبدأ علي الفور بوضع خطه عاجل للنهوض بالوفد سياسيا وماديا.

وأضاف: "لا يسعني الا ان أشكر رئيس الحزب بهاء أبو شقة الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والشفافية"، مؤكدا أن الجميع سيقف خلف رئيس الوفد وسكرتيره العام من اجل النهوض ببيت الامة.

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