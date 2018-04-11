عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان: مواقع التسويق غير مرخصة

كشف النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مواقع البيع والشراء الإلكترونية الشهيرة غير مرخصة.





وأوضح "بدوي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "منورة بأهلها" تقديم "مها بهنسي ومحمود الفقي" عبر أثير راديو DRN أنه لا توجد مواقع مرخصة في مصر إلا مواقع الصحف الكبرى.



