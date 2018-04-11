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عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان: مواقع التسويق غير مرخصة

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:32 ص
صدى البلد
كشف النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مواقع البيع والشراء الإلكترونية الشهيرة غير مرخصة.

وأوضح "بدوي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "منورة بأهلها" تقديم "مها بهنسي ومحمود الفقي" عبر أثير راديو DRN أنه لا توجد مواقع مرخصة في مصر إلا مواقع الصحف الكبرى.

وبشأن قانون الجرائم الإلكترونية الذي تناقشه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حاليًا، قال عضو اللجنة إن العقوبات التى نص عليها القانون رادعة لتلك المواقع، كما أن العقوبة متروكة لسلطة القاضي، والتي قد تصل للسجن 5 سنوات.

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