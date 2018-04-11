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تعرفي على أسباب الأنيميا وطرق علاجها

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:02 ص
الأنيميا
الأنيميا
أمل مجدى
أنيميا نقص الحديد من أكتر أنواع الأنيميا انتشارًا، وأوضح دكتور خالد يوسف، إخصائى التغذية وعلاج السمنة أعراضها وهى:

-إرهاق وتعب مستمر.
-ضعف عام.
-صعوبة في التنفس وآلام في الصدر.
-رفرفة وسرعة في ضربات القلب.
-صداع ودوخة.
-أطراف باردة.
-ضعف بالأظافر وتساقط بالشعر.
-شهية ضعيفة للأكل خاصة عند الأطفال. 

ونصح أنه لابد عند ظهور هذه الأعراض، عمل تحاليل منها صورة دم كاملة للتشخيص، مضيفًا أن العلاج يكمن فى تغذية مناسبة وأدوية.. ومن الأكلات التى تجنبك الأنيميا:

-اللحوم الحمراء.
-الطيور.
-المأكولات البحرية.
-السبانخ والباذنجان.
-التفاح والموز والرمان.
-الحبوب الكاملة والفول.

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