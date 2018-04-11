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محافظات

السيطرة على حريق إثر اصطدام قطار بدراجة بخارية في الأقصر.. صور

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:27 ص
صدى البلد
شمس يونس
تمكّنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر برئاسة العقيد خالد الصعيدى وكيل إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شبّ فى نبات الحلفا الملاصق لقضبان السكك الحديدية.

وفوجئ سائق القطار رقم 748 ركاب نجع حمادى – الأقصر، بدراجة بخارية تقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير مُعد للعبور تحت كوبرى المطار، مما أسفر عن اصطدام القطار بها والسير بها عدة أمتار، الأمر الذى أدى إلى تدمير الدراجة البخارية وتفحمها تمامًا، حيث تم العثور عليها أسفل كوبري أبو الجود بالأقصر.

كان قائد الدراجة البخارية حاول العبور من ممر غير شرعى، وفوجئ بقرب قدوم القطار نحوه فما كان منه إلا أنه ترك الدراجة وفرَّ مسرعًا.

وانتقل محافظ الأقصر محمد بدر، إلى مكان الحادث، للوقوف على الخسائر ومتابعة عملية الإطفاء.

جدير بالذكر أن حريق القطار لم يسفر عن خسائر بشرية، وجميع ركاب القطار بصحة جيدة، واستكمل القطار رحلته بصورة طبيعية.

من جانبها، ناشدت هيئة السكة الحديد قائدى المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
السيطرة على حريق إثر اصطدام قطار بدراجة بخارية في الأقصر.. صور
السيطرة على حريق إثر اصطدام قطار بدراجة بخارية في الأقصر.. صور
السيطرة على حريق إثر اصطدام قطار بدراجة بخارية في الأقصر.. صور

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