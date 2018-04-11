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رياضة

رئيس الأرجنتين: ميسي سيثأر من سداسية إسبانيا

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 05:41 ص
صدى البلد
محمد سمير
أعرب الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، اليوم الثلاثاء، عن رغبته في أن يتمكن نجم منتخب بلاده ليونيل ميسي، من قيادة زملائه لـ"الثأر" من إسبانيا، في ربع نهائي مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل.

ولقى منتخب الأرجنتين خسارة كبيرة، 6-1 يوم 27 مارس المنقضي أمام إسبانيا في مباراة ودية احتضنها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة مدريد.

جاءت تصريحات ماكري الضاحكة، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، خلال الملتقى المنعقد بالعاصمة بوينس أيرس، وأمام عشرات من رجال الأعمال ومسئولين رفيعي المستوى من الأرجنتين وإسبانيا ووسط أجواء من المودة الثنائية.

وقال ماكري: الإسبان "منتشون بنتيجة 6-1"، وأقول لكم أني أرغب في الثأر في ربع نهائي المونديال مع وجود ميسي في الملعب، ستكون الأمور مختلفة تماما.

ولم يتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة فيها بسبب مشكلات عضلية.

وكرر ماكري تعليقاته المازحة بخصوص هذه المباراة خلال المؤتمر الصحفي الذي قدمه بصحبة راخوي في مقر الرئاسة الأرجنتينية عقب الاجتماع الثنائي الذي جمعهما.

وحين جاء الدور عليه لتقديم كلمته، قال رئيس الحكومة الإسبانية للرئيس الأرجنتيني: "في الحقيقة المبارة كانت ودية".

ووسط الابتسامات والضحكات التي علت وجوه الحاضرين بسبب تعليقه، أكد راخوي أنه على كل الأحوال فإن "كل ذلك أصبح في تاريخ الإنسانية".

وأضاف راخوي: "سنتقابل مرة أخرى قريبا"، ليرد ماكري: "نحن ننتظر ذلك".

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