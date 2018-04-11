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رياضة

«الشاطر» يكشف سبب استبعاد الزمالك لـ حازم إمام ومحمد إبراهيم من مباراة الاتحاد

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
كشف إسلام الشاطر، عن حقيقة استبعاد نجمى الزمالك محمد إبراهيم وحازم إمام من المباراة القادمة أمام الاتحاد السكندرى، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى المصرى الممتاز.

وأضاف الشاطر خلال برنامجه إكسترا تايم المذاع على قناة إكسترا نيوز: "إيهاب جلال أبلغ مدير الكرة أيمن حافظ باستبعاد إمام وإبراهيم من اللقاء القادم للفريق أمام الاتحاد السكندرى فى الدورى".

كان ثنائى الزمالك دخل فى مشادة مع مدير الكرة أيمن حافظ وإيهاب جلال المدير الفنى للفريق خلال مران اليوم، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة بسبب الديون التي يعاني منها اللاعبون والأقساط المتأخرة. 

ووقع مسئولو الزمالك عقوبة مالية 200 ألف جنيه على كل لاعب، عقب انتهاء المران المسائى.

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