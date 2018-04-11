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حمدي رزق بعد توليه «المصري اليوم»: أحاول الوصول بالصحيفة لمكانتها المحترمة.. فيديو

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:39 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال حمدي رزق، رئيس تحرير "المصري اليوم"، إن الصحيفة جورنال وطني يدعم الدولة المصرية، مضيفاً: "أنا ابن الدولة المصرية وأؤمن بـ 30 يونيو العيد الحقيقي، وكنت شخصاً مُشاركاً مع الشعب وأنهينا احتلال الإخوان".

وتابع "رزق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاصمة"، على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي تامر عبد المنعم، مساء الثلاثاء: "الناس واخدة على خاطرها من الجورنال، فأنا بحاول أحترم العشم، وسأحاول الوصول به لمكانتها المحترمة، والأساس عندي المهنية".

وأضاف: "المقالات التي لا تتسق مع الأجندة الوطنية ليست مشكلة إطلاقاً، وأنا بدأت من 10 أبريل تولي مسئولية المصري اليوم ولن أبدأ بالعداء مع الكتّاب، وخط الجورنال يمين الوسط".

وواصل: "أنا أعبر عن الضمير الشعبي، وما يقبله المواطن أقبله، وما لا يقبله المواطن لن أستطيع تذوقه".

وأشار إلى أنه سيكمل في برنامجه "نظرة"، قائلاً: "إدارة المصري اليوم لديها قناعة بضرورة استمراري في البرنامج".

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