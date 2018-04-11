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رياضة

خالد الغندور: الأهلي دافع فلوس لإعارة عبد الله السعيد

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 05:36 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
قال الإعلامي خالد الغندور، تعليقا على انضمام عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار الى صفوف النادي الفنلندي، إن لاعب الفريق لم يذهب من أجل الاحتراف ولكن من أجل الحفاظ على مستواه الكروي.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر برنامجه" الغندور والجمهور" على فضائية إل تي سي ان ادارة النادي الاهلي دفعت مقابل مادي من أجل قبول السعيد للانضمام إلى صفوف الفريق في تلك الفترة، قائلا: "مفيش نادي في العالم هيوافق واحد يلعب شهر ونصف فقط".

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