تقشير فعّال لبشرتك يجعلك أكثر جمالاً

تواجه أغلب السيدات مشكلة فى تقشير البشرة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه الطريقة التى يجعلك أكثر جمالاً وتحصلي على بياض أكثر مع خبيرة التجميل غنى محمد.
عسل - والبرتقال المكونات:
2 ملاعق طعام من مسحوق قشر البرتقال 1 ملعقة طعام من الشوفان 2-3 ملاعق طعام من العسل .
الطريقة:
يُمزج مسحوق قشر البرتقال والشوفان بكمية متساوية ويخلط ملعقة كبيرة من العسل، دمج الخليط جيدا إلى أن يصير معجون سميك، مع كمية قليلة من الماء.. ضعيه على بشرة نظيفة باستخدام ضربات دائرية صغيرة وصغيرة.. اتركيها على الوجه لبضع دقائق ثم اشطفيها جيدًا، وجففى بشرتك ثم قومى بترطبها وسوف تندهشين من النتيجة.