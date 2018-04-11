تقشير فعّال لبشرتك يجعلك أكثر جمالاً

تواجه أغلب السيدات مشكلة فى تقشير البشرة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه الطريقة التى يجعلك أكثر جمالاً وتحصلي على بياض أكثر مع خبيرة التجميل غنى محمد.





عسل - والبرتقال المكونات:

2 ملاعق طعام من مسحوق قشر البرتقال 1 ملعقة طعام من الشوفان 2-3 ملاعق طعام من العسل .





الطريقة: