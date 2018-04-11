ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا تحث أمريكا على الإحجام عن الخطط التي تطورها بشأن سوريا

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:48 ص
صدى البلد
رويترز
ناشد السفير الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة أمس الثلاثاء "الإحجام" عن أي تحرك ربما تكون عاكفة على تطويره ضد سوريا بشأن ما يعتقد بأنه هجوم دام بالأسلحة الكيماوية.

وقال نيبينزيا لنظيرته الأمريكية نيكي هيلي "التهديدات التي تلوحون بها ضد سوريا تثير قلقنا بشدة.. قلقنا جميعا.. لأنه يمكن أن نجد أنفسنا على حافة بعض الأحداث المؤسفة والخطيرة للغاية".

وأضاف بعد أن فشلت سوريا في إقرار مشروع قرار ثالث بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا "أطالبك مجددا.. أسألك مرة أخرى أن تحجموا عن الخطط التي تطورونها حاليا لسوريا".

ترشيحاتنا

أسامة هيكل: مدينة الإنتاج لم تتدخل لقطع البث عن قناة "العاصمة"

كوستا يتقدم لروما بالهدف الثالث فى شباك برشلونة ليضع قدم الذئاب فى نصف النهائى..فيديو

ليفربول عقب هدف صلاح في مان سيتي : «الملك المصري»..فيديو

عمر شرقي يتحدى "الحوت الأزرق" بحضور أحمد السقا ومحمد رمضان..فيديو

اختبر قوة نظرك.. كم مثلث في الصورة؟

راغب علامة: محمد صلاح فخر الرياضة والعالم العربي

شوبير عن محمد صلاح : دعونا نفتح المزاد لانتقاله إلى أكبر الفرق العالمية.. فيديو

اندلاع حريق بقطار "القاهرة - الإسكندرية" بقليوب

فيديو جراف.. «12 أمرًا» يجب الالتزام بها للوقاية من حسد الأقارب.. تعرف عليها

أطعمة تحميك من أمراض القلب والضغط.. تعرف عليها

زلزال في الأولمبيكو.. روما يحقق مفاجأة ويكتسح برشلونة بثلاثية ليصعد إلى نصف النهائي

محمود البزاوي ساخرا من ميسي: «اتفرج على صلاح في قبل النهائي»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور

في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء..فيديو وصور‎

فيديو

محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو
وفاء عامر: أنا تلميذة «الساحر» ولم أشاهد فيلم «الطوفان»
أحمد الطاهري: «لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي كانت البلد فلست».. فيديو
«الصحة»: تقدمنا ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأطباء الداعين لإجراء عملية ختان الإناث .. فيديو
أستاذ تمويل: الإصلاح الاقتصادي ينعكس على المواطن تدريجيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟