روسيا تحث أمريكا على الإحجام عن الخطط التي تطورها بشأن سوريا

ناشد السفير الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة أمس الثلاثاء "الإحجام" عن أي تحرك ربما تكون عاكفة على تطويره ضد سوريا بشأن ما يعتقد بأنه هجوم دام بالأسلحة الكيماوية.





وقال نيبينزيا لنظيرته الأمريكية نيكي هيلي "التهديدات التي تلوحون بها ضد سوريا تثير قلقنا بشدة.. قلقنا جميعا.. لأنه يمكن أن نجد أنفسنا على حافة بعض الأحداث المؤسفة والخطيرة للغاية".



