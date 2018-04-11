شوبير: الزمالك تعاقد مع 64 لاعباً.. واللجنة المالية جاءت بأمر من النيابة.. فيديو

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقد مع 64 لاعبًا خلال الفترة من موسم 2015/2014 حتى 2018/2017.





وأوضح "شوبير" خلال برنامجه "مع شوبير" على قناة "صدى البلد"، أنه لا يجرح أحدًا، خاصة أن النادى تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بجانب الأجهزة الفنية خلال الفترة الماضية، وهذا اصدار واضح للرأى العام.



