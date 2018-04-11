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رياضة

شوبير: الزمالك تعاقد مع 64 لاعباً.. واللجنة المالية جاءت بأمر من النيابة.. فيديو

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:45 ص
الاعلامى أحمد شوبير
الاعلامى أحمد شوبير
محمد رشاد
أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقد مع 64 لاعبًا خلال الفترة من موسم 2015/2014 حتى 2018/2017.

وأوضح "شوبير" خلال برنامجه "مع شوبير" على قناة "صدى البلد"، أنه لا يجرح أحدًا، خاصة أن النادى تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بجانب الأجهزة الفنية خلال الفترة الماضية، وهذا اصدار واضح للرأى العام.

وأشار "شوبير"، إلى أن اللجنة المالية المكلفة بالرقابة على نادى الزمالك، جاءت بناء على طلب من نيابة الأموال العامة، وليس بناء على طلب وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، كما يدعي رئيس النادى.

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