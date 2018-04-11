شاهد.. لاعبو روما يحتفلون بإقصاء برشلونة من دوري الأبطال بطريقة خاصة

انهال لاعبو فريق روما الإيطالي من الفرحة، عقب النجاح فى التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وإقصاء العملاق الإسباني برشلونة من الدور ربع النهائي، بعد الفوز عليه فى لقاء الإياب مساء الثلاثاء بنتيجة 3-0 .





وتأهل فريق روما بمفاجأة كبيرة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-4، لكن بأفضلية تسجيل هدف خارج الديار، في مفاجآة مدوية في دوري الأبطال.





وشهدت غرفة خلع الملابس بملعب "الأولمبيكو" معقل الذئاب، فرحة عارمة للاعبين، ونزل مدير النادي الأسطورة فرانشيسكو توتي لغرفة الملابس للاحتفال مع لاعبي الفريق.



