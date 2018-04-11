الشاطر: مذبحة بيضاء ورحيل جماعي لنجوم الزمالك بنهاية الموسم

كشف الإعلامى إسلام الشاطر، عن مذبحة جماعية لنجوم الزمالك فى نهاية الموسم الحالى، على خلفية النتائج السلبية للفريق فى الدورى والخروج من بطولة الكونفيدرالية.





وأضاف "الشاطر" عبر برنامجه إكسترا تايم على قناة إكسترا نيوز: "اتفق مسؤلو الزمالك بالتنسيق مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق على رحيل 11 لاعباً بنهاية الموسم الحالى".



