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رياضة

الشاطر: مذبحة بيضاء ورحيل جماعي لنجوم الزمالك بنهاية الموسم

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 06:17 ص
صدى البلد
كشف الإعلامى إسلام الشاطر، عن مذبحة جماعية لنجوم الزمالك فى نهاية الموسم الحالى، على خلفية النتائج السلبية للفريق فى الدورى والخروج من بطولة الكونفيدرالية.

وأضاف "الشاطر" عبر برنامجه إكسترا تايم على قناة إكسترا نيوز: "اتفق مسؤلو الزمالك بالتنسيق مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق على رحيل 11 لاعباً بنهاية الموسم الحالى".

وتابع: "نحن فى إنتظار مذبحة جماعية لنجوم الزمالك برحيل الكونغولى كابنجو كاسونجو، ونانا بوكو، وظهيرى الفريق مؤيد العجان وأحمد فتوح، كما سيتم الاستغناء عن كل اللاعبين المعارين داخل الدورى المصرى باستثناء مهاجم طنطا مصطفى محمد".

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