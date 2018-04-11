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بالرنجة وصلصة الزيتون.. جهزي طبق مكرونة مميز مع الشيف شربيني

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 05:53 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
المكرونة من الأطعمة التي يمكن للجميع إعدادها بسهولة، إلا أن إخراج طبق مميز هو الأمر الذي لا يجيده الكثيرون، الذي يحدث في الغالب بسبب عدم امتلاكهم للأفكار الجديدة من أجل تقديم الطبق.

ويفضل عشاق المكرونة في أغلب الأوقات تناول طبقهم المفضل خارج المنزل، وعدم المجازفة بتجربة الطبق الجديد، حتى بدأت العديد من المطاعم تخصيص قائمة طعامها بالكامل للمكرونة، والتي تكون أسعارها باهظة للغاية.

ويمكنك أن توفير جزء من المال الذي يتم صرفه على المطاعم، عبر تحضير واحد من أطباق المكرونة المميزة التي حضرها نجم سي بي سي سفرة الشيف شربيني خلال برنامج الشيف والتي نستعرضها لكم خلال التقرير التالي..

مكرونة بصلصة الزيتون
باستخدام الزيتون الأسود والأخضر وإضافة الروزماري يمكنك أن تعدي طبق مكرونة ذو طعم مميز، ومختلف عما اعتادت عائلتك على تناوله.

مكرونة على الطريقة الصينية
النودلز الصينية من الأكلات التي أصبح لها عشاق كثيرون في مصر، وقدم الشيف شربيني طبق المكرونة على الطريقة الصينية باستخدام عدد من العناصر المُغذية كالبسلة، والجزر والكرفس والكرنب الأبيض.

مكرونة بكبدة الدجاج والخضار
طبق المكرونة بكبد الدجاج من الأطباق التي يشتهر بها عدد كبير من المحال بسبب طعمها المميز، بإضافة الخضار لها ستصبح من الأطباق الشهية.

مكرونة بالرنجة
إذا تبقى لديكي الرنجة عقب الاحتفال بشم النسيم فلا تقومي بالتخلص منها، حيث يمكن أن تستغليها في صنع طبق مكرونة بطعم مختلف.

مكرونة محمرة
أحد أنواع المكرونة التي تمتلك قاعدة كبيرة من العشاق، فالمكرونة المحمرة هي خيارهم الأول دائما، ويمكنك الآن إعداده بكل سهولة عبر استخدام مكونات بسيطة جدا وغير مُكلفة.

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بالرنجة وصلصة الزيتون.. جهزي طبق مكرونة مميز مع الشيف شربيني
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