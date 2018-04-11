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بنات البلد

قبل الذهاب إلى المصيف تخلصي من السلوليت

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 07:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
قالت خبيرة التجميل حنان مصطفى الديب إن هناك بعض السيدات تعانين من مشكلة السلوليت وظهوره فى أجسامهن بنسبة كبيرة بالرغم من صغر أعمارهن ولا تصلح معهن الوصفات والخلطات العادية لذا نقدم لكم أفضل خلطة لإزالة السيلوليت، قبل الذهاب إلى المصيف.

المكونات 
كأس كبير من القهوة التركية 
ملعقة كبيرة زيت جوز الهند 
ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون 
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة 

طريقة التحضير:
امزجي المكونات إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة 
طريقة الاستعمال قبل الشاور بـ10 دقايق طبقي الخلطة على جسمك واعملي تقشير لجسمك بحركات دائرية وركزي على المناطق الي تتراكم فيها السيلوليت.

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