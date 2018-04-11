قبل الذهاب إلى المصيف تخلصي من السلوليت

قالت خبيرة التجميل حنان مصطفى الديب إن هناك بعض السيدات تعانين من مشكلة السلوليت وظهوره فى أجسامهن بنسبة كبيرة بالرغم من صغر أعمارهن ولا تصلح معهن الوصفات والخلطات العادية لذا نقدم لكم أفضل خلطة لإزالة السيلوليت، قبل الذهاب إلى المصيف.





المكونات

كأس كبير من القهوة التركية

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة





طريقة التحضير:

امزجي المكونات إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة