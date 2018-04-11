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محافظات

طالبات الطفولة المبكرة بجامعة بني سويف يتألقن في يوم اليتيم.. صور

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 06:04 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
تألقت طالبات كلية التربية والطفولة المبكرة بجامعة بني سويف بإشراف الدكتورة هناء فؤاد منسق الأنشطة بالكلية في حفل الجامعة بيوم اليتيم الذي تخلله فقرات ترفيهية لاقت اعجاب الاطفال.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف و بإشراف الدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة لشئون قطاع خدمة وتنمية البيئة الاحتفالية السنوية بمناسبة يوم اليتيم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.
طالبات الطفولة المبكرة بجامعة بني سويف يتألقن في يوم اليتيم.. صور
طالبات الطفولة المبكرة بجامعة بني سويف يتألقن في يوم اليتيم.. صور
طالبات الطفولة المبكرة بجامعة بني سويف يتألقن في يوم اليتيم.. صور

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