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رياضة

مدرب الزمالك: أزمة حازم إمام ومحمد إبراهيم انتهت بالاعتذار

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:59 ص
صدى البلد
كشف حمد إبراهيم، المدرب العام لنادى الزمالك، أن محمد إبراهيم وحازم إمام لاعبا الفريق الأول اعتذرا عقب تمرين اليوم للجهاز الفنى، بعد الحديث بطريقة غير لائقة مع المدير الفنى إيهاب جلال ومدير الكرة.

وأضاف مدرب الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت: "يوجد من يتربص بفريق الزمالك بإحداث أزمات ومشاكل بين الجهاز الفنى واللاعبين، قائلاً إن الإعلام يضخم أى حدث فى الزمالك.

وقرّر أيمن حافظ مدير الكرة بنادى الزمالك توقيع غرامة مالية على الثنائى حازم إمام ومحمد إبراهيم قيمتها 200 ألف جنيه على كل لاعب وطلب إيهاب جلال المدير الفنى للفريق أن يؤدى اللاعبان مرانًا فرديًا.

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