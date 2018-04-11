أبطال فيلم «قلب أسود» يغيبون عن العرض الخاص.. صور

احتفلت أسرة فيلم "قلب أسود"، بالعرض الخاص للعمل داخل سينما بورتو كايرو بالتجمع الخامس، أمس الثلاثاء، فى غياب بطلا العمل أحمد هارون ونهال عنبر.





بينما حضر من صناعة المخرج وائل عبد القادر والفنانون مراد فكرى ومصطفى درويش ومحمود السنطى، ومؤلفه ومنتجه مصطفى عامر، والمنتج المشارك طارق رمسيس، وحضر للمباركة الفنانون ميرنا وليد وحسن عيد وماهر عصام.





الفيلم من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية بدءًا من اليوم الأربعاء، ويشارك فى بطولته أحمد هارون ونهال عنبر أشرف طلبة ومراد فكرى وبسمة الغيطانى وفتحى سعد ونادية العراقية، تأليف مصطفى عامر، وإخراج وائل عبد القادر.



