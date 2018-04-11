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الروس يعودون إلى مصر بعد غياب.. المطار يعلن تفاصيل الجدول الصيفي.. وفد روسي يتفقد التأمينات الأخيرة.. و«مصر للطيران» تعلن تفاصيل الوصول والمغادرة إلى موسكو

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 07:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
  • وفد روسي يتفقد إجراءات الأمن بمطار القاهرة قبل بدء أولى الرحلات
  • طوارئ بمطار القاهرة قبيل ساعات من وصول أولى الرحلات الروسية
  • تفاصيل أول رحلة طيران روسية يستقبلها مطار القاهرة
  • تفاصيل المغادرة والوصول لأول رحلات "مصر للطيران" إلى موسكو

يستعد مطار القاهرة الدولي، لاستقبال أولى الرحلات الروسية القادمة من العاصمة موسكو، المقرر أن تصل أولى رحلاتها على متن الناقلة الروسية "إيروفلوت"، بعد توقفها لأكثر من عامين على خلفية حادث الطائرة الروسية المنكوبة فوق شمال سيناء.

شهد محيط مبنى الركاب2 بالمطار، المقرر وصول الرحلات من خلاله، إجراءات تأمينية مشددة بمحيط صالات المبنى، وسط تعزيز للخدمات، ورفع حالة الطوارئ بمحيط صالات الوصول والسفر، وإلغاء الإجازات للعاملين بالمبنى، فيما وجه وزير الطيران المدني، بتسهيل إجراءات وصول وسفر الركاب الروسيين، وسط إجراءات تأمينية وتفتيشيه مشددة بالأجهزة المعنية ذلك، من فحص الحقائب والركاب.

وتفقد وفد من وزارة النقل الروسية والسفارة الروسية بالقاهرة، إجراءات الأمن بمبنى ركاب 2 بالمطار، على مدار يومين، والتفتيش على الإجراءات التأمينية داخل الصالات المقرر أن تستقبل الركاب الروسيين، فضلا عن تفقد أيضا الصالات التي ينطلق منها الرحلات المصرية إلى موسكو.

وتفقد الوفد، خلال زيارته إجراءات التأمين على البضائع والركاب بداية من دخول الراكب وحتى إقلاع الطائرة، إجراءات التأمين على رحلات مصر للطيران المتجهة إلى موسكو.

وأعلنت مصادر، إن سلطات المطار تلقت تفاصيل الجدول الصيفي للرحلات الروسية، القادمة من موسكو للناقلة الروسية "إيروفلوت"، والمقرر أن يبدأ بانطلاق أولى رحلاتها، اليوم الأربعاء، وينتهي 27 أكتوبر 2018 مع نهاية الجدول الصيفي.

وأوضحت مصادر ملاحية بالمطار، من المقرر أن تصل أولى الرحلات الروسية إلى مطار القاهرة، في تمام الساعة الــ00.25 دقيقة بعد منتصف الليل، على أن تقلع فى رحلة العودة من المطار فى تمام الساعة 5:50 فجر الخميس الموافق 12 أبريل.

وأشارت المصادر الى أن الجانب الروسي خصص رحلات طيران من طراز الإيرباص 320، و321، لنقل الركاب من موسكو إلى القاهرة، بسعة مقعدية ما بين 160 لـ180 راكبا، خلال أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وسط إجراءات تأمينية بالمطار لوصول الرحلات.

من ناحيتها، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عدة معلومات للمسافرين على متن الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، المقرر استئنافها يوم 12 أبريل الجاري.

وأوضحت "مصر للطيران"، أن المغادرة من مطار القاهرة ستكون من صالة المغادرة رقم 2 في الساعة التاسعة والنصف، بينما وصول الرحلات الجوية من موسكو سيكون من صالة الوصول رقم 3 في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق.

وتعمل شركة مصر للطيران على تشغيل 3 رحلات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، بطراز بوينج7370800، والمجهزة بشاشات عرض في مقاعد درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

كان صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أعلن أن الشركة الوطنية قررت تشغيل رحلاتها إلي العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من 12 أبريل المقبل، بواقع 3 رحلات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من خلال أحدث طائراتها في الأسطول.

ويستعد مطار القاهرة، لاستقبال أولى رحلات شركة إيروفلوت الروسية القادمة من موسكو، في الساعات الأولى من صباح غدا الخميس، بعد توقف أكثر من عامين، على خلفية حادث سقوط الطائرة الروسية فوق شمال سيناء أواخر عام 2015، مما أدى إلى مصرع جميع ركابها وطاقمها المكون من 7 أفراد.

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