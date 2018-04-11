فالفيردى: هذا الفشل مني.. أنا المسئول عن الخروج المؤسف

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسباني، أنه المسئول الأول عن خسارة الفريق أمام روما الإيطالي بنتيجة بثلاثية نظيفة، ووداع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.





وقال فالفيردي خلال تصريحاته بعد المباراة:" نعم أنا المسؤول عن كل ما حدث وعن هذا الخروج المؤسف اليوم، المدرب هو من يصنع شكل الفريق بالملعب وهو من يقوم بالتبديلات ويقوم باختيار التشكيلة هذا الفشل مني انا".





وأضاف:" ليس لدينا أي جواب كل شيء كان في صالحهم، الجماهير حزينة، وهذا طبيعي بعد خسارة كهذه ، علينا ان نعود بسرعة لدينا الليجا وكاس الملك".





وأكمل:" نحن نادمون على هذا الفشل ، لقد أجبرونا على لعب الكرات العالية لم تكن هناك اي مساحات ولعبوا رجل لرجل، كانت مباراة لم نستطع فرض أسلوبنا فيها".



