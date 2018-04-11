شاهد.. 30 صورة لجولة قيادات التعليم وطلاب البحرين في المتحف الإسلامي

شهد المتحف الإسلامي جولة جديدة من مشروع "متحفي في فصلك"، حيث شرح محمد عبد الحكيم فايز مفتش آثار بالمتحف الإسلامي ومسئول مشروع متحفى فى فصلك مقتنيات المتحف لـ 9 مدارس في البحرين، من خلال الربط عن طريق مايكروسوفت تيمز، وتابع وزير التربية والتعليم البحرينى الجولة باهتمام وأشاد بها.





الجولة نظَّمها من البحرين عمرو نادر اختصاصي تكنولوجيا تعليم، وحضرها عدد كبير من قيادات التربية والتعليم في البحرين، منهم لطيفة الغتم رئيسة الجانب التطبيقي بمشروع الملك حمد لمدارس المستقبل، وطارق البنخليل اختصاصي أول بوزارة التربية والتعليم، ود. أحمد عبد الصمد اختصاصي أول بوزارة التربية والتعليم، وشيماء بوهزاع علاقات عامة، وياسر بني حمّاد مدير مدرسة الهداية الخليفية، وأحمد حسن أحمد مدير مشروع الملك حمد لمدارس المستقبل، وعدد من المدراء المساعدين والموظفين والمعلمين.





قال محمد عبد الحكيم، إن المتحف الإسلامي يعد أكبر متحف من نوعه في العالم كله، ويحتوي علي ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية تجمعت من البلدان الإسلامية عبر العصور المختلفة، وافتتح للمرة الأولي عام 1903م.





وخلال الجولة أكد عبد الحكيم أن المتحف شهد تطورات وتحديثات كثيرة آخرها عام 2014،حيث أغلق لمدة 3 سنوات للتطوير وأعيد افتتاحه مرة أخري 2017.





وشرح القاعات المختلفة وما بها من أثار، مؤكدا أن مثل هذه الجولات تعمق العلاقات الأخوية، لافتا إلى أن وزارة الآثار والمتحف الإسلامي يدعمان مثل هذه الفعاليات، التي تعمق العلاقات بين البلدان العربية.





يُذكر أن وزارة الآثار أطلقت منذ فترة مشروعًا أثريًا تعليميًا بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية تحت عنوان "متحفي في فصلك"، لخلق بيئة تعليمية وثقافية جديدة ومبتكرة، من خلال استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة بالمتاحف والمواقع الأثرية للتعرف علي جوانب الحضارة المصرية بمختلف عصورها التاريخية.





والمشروع عبارة عن تواصل افتراضي بين المتاحف من جانب والمؤسسات التعليمية من جانب آخر، عن طريق جولات افتراضية ميدانية يقوم بها أمين المتحف داخل أروقة المتحف،عن طريق استخدام برنامج سكايب للتواصل بالمدرسين والطلاب داخل الفصول،مما يفتح نوافذ إلكترونية تعليمية جديدة يتم وضعها علي موقع (education.microsoft.com)، لتسويق تلك الجولات والتي يستطيع المدرسين والعاملين بالمؤسسات التعليمية أن يتواصلوا مع الأمناء بالمتاحف من خلاله.





يأتي من بين أهداف المشروع أن يذهب المتحف نفسه إلى الطلاب داخل فصولهم، بالإضافة إلى الترويج للتراث الثقافي المصري بشقيه المادي وغير المادي واستكشافه، من خلال عرضه في شكل تعليمي جذاب مع إتاحة الفرصة لربط هذا التراث بالمناهج التعليمية المحلية ومن ثم الحفاظ عليه وتطويره.





والمشروع يستهدف في المرحلة الأولى 4 متاحف هي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والمتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن الإسلامي والمتحف القبطي، وقد تم تشكيل فريق عمل من أمناء المتاحف وتدريبهم على كيفية استخدام تلك التقنية الجديدة.



