جورديولا: هذه الكلمة سبب طردي أمام ليفربول

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن كلمة هدف هي سبب طرده في مباراة فريقه أمام ليفربول، الذى يلعب بين صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.



وأضاف جوارديولا في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء،: "قلت هدف عندما مررت الكرة إلى ليروي ساني، لهذا طردني، كانت النتيجة ستختلف، لو أنهينا الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد".



يذكر أن جوارديولا تعرض للطرد بعد اعتراضه على الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز لعدم احتساب هدفًا لفريقه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.