هيئة مفوضي الدولة تنظر الطعن على تعيين رئيس جامعة دمنهور

تنظر هيئة مفوضى الدولة "بمحكمة القضاء الإدارى" بدمنهور اليوم الأربعاء الطعن المقدم من محمد يسرى ساوى المحامى بالنقض والموكل عن 14 عضو هيئة تدريس ضد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وعواطف عبد المنعم حسين، أمين عام الجامعة والخاص بفحص ما قدّم قبله أوراق أمام المحكمة وإبداء الرأى.



