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أخبار العالم

الولايات المتحدة ترفع حظر السفر عن مواطني هذه الدولة

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:31 ص
صدى البلد
أفادت قناة العربية، بأن البيت الأبيض، رفع حظر سفر مواطني تشاد إلى الولايات المتحدة بعد ما خلصت مراجعة أجرتها الحكومة الأمريكية على مدار ستة أشهر إلى وجود تحسن في معايير الأمن بالبلد الإفريقي.

وفي الأسبوع الأخير من سبتمبر 2017، أصدرت الإدارة الأمريكية، مرسومًا جديدًا حول الهجرة تضمن تشديدًا للقيود على مواطني بعض الدول، وأضاف دولًا جديدة لقائمة المحظورين من دخول الولايات المتحدة، بينما رفع السودان من هذه القائمة.

ووضع المرسوم الجديد قيودًا على السفر إلى الولايات المتحدة لمواطني 8 دول، هي: كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد (وهي الدول الجديدة المشمولة بمنع السفر)، بالإضافة إلى إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن.

وتختلف القيود التي يفرضها المرسوم، بحسب كل دولة. ويحظر المرسوم على جميع مواطني كوريا الشمالية وتشاد دخول الأراضي الأميركية، بينما يقتصر الحظر المتعلق بفنزويلا على أعضاء في هيئات حكومية وعائلاتهم.

أما العراقيون، فسيخضعون لفحص إضافي لدخول أميركا، لكنهم لن يواجهوا قيودًا. كما رُفعت القيود المفروضة على دخول السودانيين لأمريكا بموجب الإعلان الجديد.

وبهذا المرسوم، علّقت أمريكا دخول الإيرانيين لأراضيها، باستثناء حملة تأشيرات الدراسة وتبادل الزيارات السارية.

وجاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس الأمربكي، دونالد ترمب، أن "عددًا قليلًا من البلدان - من أصل نحو 200 بلد تم تقييمه - يبقى حتى الساعة غير مُرضٍ في مسائل.. بروتوكولات وممارسات تبادل المعلومات. في بعض الحالات، يوجد في هذه البلدان انتشار كبير للإرهاب على أراضيها".

وأوضحت الإدارة الأمريكية في معرض إعلانها عن المرسوم الجديد -وقتها- أن "كوريا الشمالية لا تتعاون مع الحكومة الأمريكية بأي شكل، وتتقاعس عن تلبية كافة متطلبات تبادل المعلومات".

وجاءت القيود الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ، بدءا من 18 أكتوبر، بناء على مراجعة بعد طعن في إحدى المحاكم على حظر السفر الأصلي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب. وانتهت القيود الحالية التي فرضت في مارس2017.

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