صراع بين الأندية الإنجليزية لخطف مدافع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن محاولات فريق إنجليزي، للحصول على خدمات الكولومبي ياري مينا، مدافع برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة "سبورت"، ان وست هام يونايتد الإنجليزي، يتفاوض منذ أسبوعين، حول استعارة ياري مينا، في الموسم المقبل.





وأضافت الصحيفة، أن وست هام يونايتد يرى بأنه الوجهة المناسبة لياري مينا، من أجل التطور والنضوج الذي يبحث عنه برشلونة، لصاحب الـ 23 عاما.





وأشارت إلى ان ياري مينا، قد انتقل لصفوف برشلونة، قادمًا من بالميراس البرازيلي، في الميركاتو الشتوي الماضي، مقابل 12 مليون يورو، لكنه يعاني بسبب قلة المشاركة مع الفريق الكتالوني.



