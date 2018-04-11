إيهاب جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد بالدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ31، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.





وضمت القائمة 21 لاعبا هم:





في حراسة المرمى: أحمد الشناوى - محمود عبد الرحيم "جنش”.





خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – معروف يوسف – حمدي النقاز – احمد فتوح.





خط الوسط: محمود عبد العاطى "دونجا" – طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد مدبولي – أحمد داودا – عماد فتحي – أيمن حفني – محمد الشامي – عبد الله جمعة – محمد عنتر.



