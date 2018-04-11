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رياضة

حسين السيد: تقدمت باستقالتي لأنني أرفض الفشل

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:00 ص
حسين السيد
حسين السيد
تحدّث حسين السيد، مدير الكرة السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الأزمات التي واجهته داخل القلعة البيضاء، وتسببت فى استقالته من الجهاز الفني.

وقال حسين السيد في تصريحات لبرنامج "الحريف" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "تقدّمت باستقالتي من الزمالك لأنني أرفض التواجد في مكان تكون نهايته الفشل".

وأضاف أن كل الأجواء والظروف في الزمالك خلال عمله ضمن الجهاز الفني كانت لا تنبئ بأي نجاح، قائلا: "أنا لا أحب الفشل فقررت الرحيل وترك الفرصة لشخص آخر قد يستطيع تحقيق ما عجزت عنه مع الفريق.. لم يكن لي دور في الزمالك رغم أنني كنت مديرًا للكرة".

واختتم: "قررت تقديم استقالتي في الجولة الثامنة بالدوري ولكنني أعلنت قراري عقب تعادل الفريق مع الرجاء في الجولة الـ12".

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حسين السيد: تقدمت باستقالتي لأنني أرفض الفشل

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