التليفزيون الإسرائيلي ينشر صورًا لقاعدة «التيفور» بعد الضربة

نشرت القناة العاشرة الإسرائيلية، الثلاثاء، صورًا قالت إنها لقاعدة التيفور السورية التي تم استهدافها في غارة يعتقد أنها إسرائيلية قبل أيام.





وأظهرت صورتان أحد هناجر الطائرات تعرض للدمار جراء الضربة من الداخل والخارج.





وقال التليفزيون الإسرائيلي إنه تم الحصول على الصور من مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتسن التأكد من مصدر الصورتين.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب تحسباً لرد إيراني على الغارة التي استهدفت مطار التيفور العسكري السوري، ووسط ترقب لأي ضربة غربية ردًا على الهجوم الكيماوي للنظام السوري في دوما.





واتهمت دمشق وموسكو، إسرائيل بشن الهجوم، الذي وقع قبل الفجر يوم الاثنين.. وذكر الإعلام الإسرائيلي أن التأهب العسكري خاصة على الجبهة الشمالية يأتي بينما تتوقع أوساط قيام الولايات المتحدة بشن ضربات ضد مواقع في سوريا بعد هجوم كيماوي أدى إلى مقتل أكثر من 60 مدنيًا سوريًا في مدينة دوما بالقرب من العاصمة دمشق.



