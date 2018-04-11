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أخبار البلد

شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
حمادة خطاب - عدسة : كريم محمد
احتفل أبناء الطرق الصوفية بالليلة الختامية من مولد السيدة زينب، الثلاثاء بإقامة الحضرات الدينية حول المقام، في حضور بعض مشايخ الطرق الصوفية، وسط تشديدات امنية مكثفة. 

وأحيا الشيخ ياسين التهامي، عميد الإنشاد الديني، وكبير المداحين في مصر والشرق الأوسط، الليلة الختامية لمولد السيدة زينب، وانتهى اليوم بمشاركة العديد من أتباع الطرق الصوفية، الذين يحرصون على إحياء مولدها في شهر رجب من كل عام، في أجواء تسودها المحبة وتعم فيها الأفراح.

وشارك في الفعاليات 78 طريقة على مستوى الجمهورية، أبرزها الطريقة الشاذلية الصدقية والشاذلية المحمدية والرفاعية والقصبية.
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب
شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب

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