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محافظات

مقتل فلاح على يد زوجته بـ «سكين» في كفر الشيخ

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 02:26 ص
صدى البلد
محمود زيدان
أقدمت زوجة على طعن زوجها بأداة حادة "سكين"، إثر مشادة كلامية بينهما، حتى سقط غارقًا في بركة من الدماء، وتم نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق بإشراف المستشار أحمد شطا، رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية.

تلقى اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول "ح.أ.ح" 29 سنة، فلاح، مقيم عزبة حلمي، بقرية البخانيس، مركز كفر الشيخ، مصابًا بجرح نافذ في الصدر واشتباه نزيف بالصدر، واشتباه نزيف بالغشاء البلوري للقلب وتوفي عقب وصوله.

ووجه مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية، وشارك فيه العقيد محمد الصاوي، مفتش المباحث للمنطقة المركزية، والرائد رامي عبد الصمد شرف الدين، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، والنقيب محمد هاني عصر، معاون أول المباحث، لمعرفة ملابسات الواقعة، والقبض على مرتكب الجريمة.

دلت التحريات إلى أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وزوجته "ع.ع.ش" 21 سنة، ربة منزل، بسبب الظروف المعيشية تطورت إلى مشاجرة بينهما، قامت على إثرها المتهمة بالتعدي عليه بسكين، ما أدي إلى وفاته، حيث ألقى ضباط المباحث القبض عليها، وأرشدت عن السكين المستخدم في الجريمة, وتحرّر المحضر رقم 4969 لسنة 2018م، إداري مركز كفر الشيخ.

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