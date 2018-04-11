مقتل فلاح على يد زوجته بـ «سكين» في كفر الشيخ

أقدمت زوجة على طعن زوجها بأداة حادة "سكين"، إثر مشادة كلامية بينهما، حتى سقط غارقًا في بركة من الدماء، وتم نقله إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق بإشراف المستشار أحمد شطا، رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية.





تلقى اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول "ح.أ.ح" 29 سنة، فلاح، مقيم عزبة حلمي، بقرية البخانيس، مركز كفر الشيخ، مصابًا بجرح نافذ في الصدر واشتباه نزيف بالصدر، واشتباه نزيف بالغشاء البلوري للقلب وتوفي عقب وصوله.





ووجه مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية، وشارك فيه العقيد محمد الصاوي، مفتش المباحث للمنطقة المركزية، والرائد رامي عبد الصمد شرف الدين، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، والنقيب محمد هاني عصر، معاون أول المباحث، لمعرفة ملابسات الواقعة، والقبض على مرتكب الجريمة.



