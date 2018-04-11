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تقرير: زوكربيرج يعتاد انتهاك الخصوصية ويعتذر بعدها

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 03:15 ص
صدى البلد
محمد شحتة
نشرت "سكاى نيوز عربية" تقريرًا، أكدت فيه أن فيس بوك، تنتهك الخصوصية حتى قبل بداية تأسيس الشركة، عام 2004، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن يقدم مؤسس الشركة اعتذارات عن تلك الانتهاكات، ولكن يبدو أن ذاكرة الناس قصيرة، فسرعان ما ينسون ويواصلون التعامل مع الموقع مهما كانت الأضرار الناجمة عن انتهاكات الخصوصية.

وجاء فى التقرير، أن حوالى 14 مرة قدم فيها زوكربيرغ الاعتذار، غير أن انتهاكات الخصوصية تستمر، ويبدو أن هناك إدراكا منه بأن هذا الأمر مجرد حادثة ستمر من دون عواقب، وهو ما عبر عنه في رسائله النصية القديمة حين اتهم المستخدمين بأنهم "أغبياء" لأنهم يقدمون المعلومات الشخصية للموقع.

ويبدو أن الأمر أشبه بسجل متكرر من الاعتذارات، ذلك أن زوكربيرغ، الرجل الذي جعل من "تحرك سريعًا وحطم الأشياء أمامك" شعارًا له، يعتذر دائمًا لكونه "ساذجًا" ثم يعد بتقديم حلول مثل "ضبط" مسألة الخصوصية والتحكم بها والشفافية وسياسة "إجراء تنفيذية" أفضل، ثم يعود ليعد بهذه الأمور المرة تلو الأخرى.

ويمكن تعقب اعتذارات مؤسس فيس بوك، في الإنفوجرافيك المرفق، وهي الاعتذارات التي رصدتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بعد آخر اعتذار له بسبب فضيحة "كامبريدج أنالتيكا" التي تفجّرت مؤخرًا.

وفي الأثناء، تستمر فيس بوك في الوصول إلى معلوماتنا وبياناتنا الشخصية، بل ويزداد اقتحامها لخصوصيتنا، دون أن يتغير شيئًا بشأن معالجة زوكربيرغ لهذا الأمر.

لذلك وبينما اعتذر زوكربيرغ للاعتذار للمرة الأولى أمام الكونجرس الأمريكي، يبقى السؤال المطروح هو: "ما هو الأمر المختلف هذه المرة؟"
تقرير: زوكربيرج يعتاد انتهاك الخصوصية ويعتذر بعدها

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