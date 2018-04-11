محافظ أسوان يفتتح مسجد السلام بحي العقاد.. صور

افتتح اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان مسجد السلام بحى العقاد، الذى يقع على مساحة 600 م2 ويسع لحوالى 500 مصلى وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية، وسط أجواء إحتفالية وجمع غفير من المصلين والمواطنين، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد والشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف، بجانب أعضاء مجلس إدارة المسجد، علاوة على لفيف القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية والشعبية .



