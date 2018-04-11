بيانات العملاء في البنوك السعودية أمام أمن الدولة.. السماح للبنوك بتزويد الجهات الأمنية بتسجيلات كاميرات المراقبة.. والمالكي: خطوة مهمة لمحاربة جرائم غسيل ومكافحة الإرهاب

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن مؤسسة النقد العربي "ساما" سمحت للبنوك والمصارف السعودية بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء تنفيذًا للطلبات الواردة من النيابة العامة أو من الأجهزة الأمنية المختصة أو رئاسة أمن الدولة، بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.





وسمحت "ساما" للبنوك بتزويد تلك الجهات بتسجيلات كاميرات المراقبة في البنوك الإقليمية والمركز الرئيسي وواجهات مباني البنوك بالسعودية.





من جهة أخرى شددت "ساما" على أهمية السرية المصرفية، وأنها من القواعد والمبادئ المستقرة في أعمال البنوك والمصارف، واشترطت في المراقبة حصول البنوك على إذن الإفصاح في قضية الجنائية أو مدنية، ولكن إذا تقدمت أي جهة حكومية للبنوك مباشرة بطلب معلومات عن بيانات أو حساب العملاء يتم الاعتذار لها.



