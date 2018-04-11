ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

بيانات العملاء في البنوك السعودية أمام أمن الدولة.. السماح للبنوك بتزويد الجهات الأمنية بتسجيلات كاميرات المراقبة.. والمالكي: خطوة مهمة لمحاربة جرائم غسيل ومكافحة الإرهاب

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن مؤسسة النقد العربي "ساما" سمحت للبنوك والمصارف السعودية بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء تنفيذًا للطلبات الواردة من النيابة العامة أو من الأجهزة الأمنية المختصة أو رئاسة أمن الدولة، بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسمحت "ساما" للبنوك بتزويد تلك الجهات بتسجيلات كاميرات المراقبة في البنوك الإقليمية والمركز الرئيسي وواجهات مباني البنوك بالسعودية.

من جهة أخرى شددت "ساما" على أهمية السرية المصرفية، وأنها من القواعد والمبادئ المستقرة في أعمال البنوك والمصارف، واشترطت في المراقبة حصول البنوك على إذن الإفصاح في قضية الجنائية أو مدنية، ولكن إذا تقدمت أي جهة حكومية للبنوك مباشرة بطلب معلومات عن بيانات أو حساب العملاء يتم الاعتذار لها.

ونقلت الصحيفة عن المدعي العام السعودي السابق في وزارة التجارة سعد المالكي أن الخطوة مهمة في إطار تتبع الأجهزة الامنية جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ترشيحاتنا

روسيا تستعين بالصين لمواجهة هجوم أمريكي على سوريا

موقع عالمي: «كوتينيو» ترك «صلاح» ليلعب بجوار «ميسي».. أقوى تراجع في العالم

عماد متعب يرفض الاعتزال ويمنح الأهلي فرصة لتجديد تعاقده.. فيديو

شاهد.. أبرز 35 صورة من احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب

شوبير عن محمد صلاح : دعونا نفتح المزاد لانتقاله إلى أكبر الفرق العالمية.. فيديو

الشوط الأول.. ليفربول يتأخر أمام مانشستر سيتي بهدف بمشاركة محمد صلاح .. فيديو

شوبير: الزمالك تعاقد مع 64 لاعباً.. واللجنة المالية جاءت بأمر من النيابة.. فيديو

«دفاع البرلمان»: إطلاق "الخليفة-3" بالبحر الأحمر لمواجهة أي تحديات تنشأ بهذا الاتجاه

محمد صلاح يكشف عن مدى تعافيه من الإصابة عقب فوز ليفربول على مان سيتي

السومة أولى صفقات العيار الثقيل من آل الشيخ إلى النادي الأهلي

محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو

حسين السيد: تقدمت باستقالتي لأنني أرفض الفشل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور

في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

«بتحلمي بالأمومة».. 7 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء

"موسى بن ميمون" معبد يهودي سماه المصريون "راب موشي".. انهار سقفه مرتين وسردابه كان مقصدا للبركة والشفاء..فيديو وصور‎

فيديو

تعليق صادم من إسماعيل الليثي على تشبيهه بـ أحمد حسام ميدو
محمد صلاح يقفز للمركز الثاني في قائمة هدافي العالم
محمد صلاح يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو
وفاء عامر: أنا تلميذة «الساحر» ولم أشاهد فيلم «الطوفان»
أحمد الطاهري: «لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي كانت البلد فلست».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟