تحذيرات أوروبية من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة

دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) شركات الطيران، اليوم، إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.





وذكرت يوروكونترول أن من الممكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معها خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.





واشتبكت الولايات المتحدة مع روسيا بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، بينما تدرس واشنطن وحلفاؤها توجيه ضربة للقوات الحكومية السورية بشان ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام في مطلع الأسبوع.





وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني "ينبغي توخي الحذر عند تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في منطقة معلومات الطيران بشرق المتوسط/نيقوسيا". ولم تحدد المنظمة مصدر أي تهديد محتمل.



