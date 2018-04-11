اجذبي الرجال بسهولة من خلال برجك

كشف " موقع " بولد سكاى "، عن أسباب انجذاب الرجل إلى المرأة عن طريق علم الأبراج.





العقرب: 24 أكتوبر - 22 نوفمبر: صاحبات برج العقرب إمرأة عاشقة للرومانسية وهذه الصفة كفيلة أن تجذب الرجل بسهولة .





الأسد: 23 يوليو - 23 أغسطس : صاحبات برج الأسد و بفضل قوتهم المدهشة والثقة بالنفس ، يصبح من السهل جدًا على الرجال أن يقعوا في حبهم ، شخصياتهم قوية جدا ، مما يجعل من الصعب على الرجال نسيانها و تعتبر من البروج التي ستبقى مخلصة للشركاء .





القوس: 23 نوفمبر - 22 ديسمبر: النساء من هذا البرج لا يمكن التنبؤ بهم، والطريقة اللطيفة يمكن أن تفاجئ الرجال وتبقيهم على أصابع قدمهم، أن تكون المرأة صديقة أو رفيقة سفر.





برج الجدي: 23 ديسمبر - 20 يناير: أكثر حنان و ممتلئان باللطف ، و هو ما يجذب الرجال على الفور، عندما تقع في الحب ، تتمكن من إبراز أفضل جوانب شخصيتها.





الدلو: 21 يناير - 18 فبراير: يؤمنون بأنهم مخلصون لآرائهم وأن يكونوا صادقين ، هذا يجعلها مثيرة للإعجاب في نظر الرجال. عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاعرهم ، فإنهم يميلون إلى إقناع الرجال بسحرهم.



