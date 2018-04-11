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اجذبي الرجال بسهولة من خلال برجك

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 07:31 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف " موقع " بولد سكاى "، عن أسباب انجذاب الرجل إلى المرأة عن طريق علم الأبراج. 

العقرب: 24 أكتوبر - 22 نوفمبر: صاحبات برج العقرب إمرأة عاشقة للرومانسية وهذه الصفة كفيلة أن تجذب الرجل بسهولة .

الأسد: 23 يوليو - 23 أغسطس : صاحبات برج الأسد و بفضل قوتهم المدهشة والثقة بالنفس ، يصبح من السهل جدًا على الرجال أن يقعوا في حبهم ، شخصياتهم قوية جدا ، مما يجعل من الصعب على الرجال نسيانها و تعتبر من البروج التي ستبقى مخلصة للشركاء .

القوس: 23 نوفمبر - 22 ديسمبر: النساء من هذا البرج لا يمكن التنبؤ بهم، والطريقة اللطيفة يمكن أن تفاجئ الرجال وتبقيهم على أصابع قدمهم، أن تكون المرأة صديقة أو رفيقة سفر. 

برج الجدي: 23 ديسمبر - 20 يناير: أكثر حنان و ممتلئان باللطف ، و هو ما يجذب الرجال على الفور، عندما تقع في الحب ، تتمكن من إبراز أفضل جوانب شخصيتها.

الدلو: 21 يناير - 18 فبراير: يؤمنون بأنهم مخلصون لآرائهم وأن يكونوا صادقين ، هذا يجعلها مثيرة للإعجاب في نظر الرجال. عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاعرهم ، فإنهم يميلون إلى إقناع الرجال بسحرهم.

الحوت: 19 فبراير - 20 مارس: يمكن للنساء من هذا البرج أن يجذبوا بسهولة أى رجل من خلال أسلوبهم العاطفي أو الثقة عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاعرهم.

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اجذبي الرجال بسهولة من خلال برجك

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