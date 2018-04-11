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اقتصاد

النفط عند أعلى مستوى منذ 2014 بسبب تحذيرات من ضربات جوية ضد سوريا

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 05:40 ص
صدى البلد
صعدت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء، رافعة المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة بينما تترقب الأسواق تصعيد التوتر في الشرق الأوسط بعدما حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 71.09 دولار للبرميل في الساعة 0104 بتوقيت جرينتش بزيادة نسبتها سبعة في المئة عن آخر إغلاق له. وصعد برنت أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2014، عندما سجل 71.34 دولار.

وسجل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.63 دولار للبرميل، ليرتفع 12 في المئة عن آخر تسوية.

وتدرس الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام يوم السبت على مدينة دوما الخاضعة للمعارضة.

ودعت يوروكونترول شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال ثلاثة أيام، محذرة من إمكان تعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

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