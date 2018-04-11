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فن

تعرف على حقيقة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:13 ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
سعيد فراج
كشف أدمن صفحة ألتراس عمرو دياب، أن الأخبار التي نشرت عن زواج الهضبة من الفنانة دينا الشربيني رسميًا، ليست صحيحة، وأن الحساب المنسوب للملحن خليل مصطفى الذي أعلن عن الخبر، حساب مزيف، وأن الأخير لا يتواصل عبر فيس بوك مطلقًا.

وأكد "باسم"، أدمن صفحة ألتراس عمرو دياب، إن إدارة أعمال الهضبة تواصلت معه وأبلغته أن الأخبار التي نشرت ليست صحيحة، فيما أكد له الملحن خليل مصطفى أنه لا علاقة له بحساب فيس بوك الذي أعلن خبر زواج عمرو.

يأتي هذا بعد أن ضجت المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج عمرو دياب رسميًا من دينا الشربيني، حسبما أكد حساب منسوب للملحن خليل مصطفى على فيس بوك، هذا الخبر.

وزادت حالة الشك لدى جماهير عمرو دياب بعد انتشار صورته مع دينا الشربيني وهو يمسك يدها في مطار دبي أمام المارة، وظهورها على مسرح حفلته بمدينة دبي الإماراتية.
تعرف على حقيقة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

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