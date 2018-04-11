الحياة: الفلسطينيون يرفضون تعديلات صفقة القرن

ذكرت صحيفة "الحياة" السعودية أن الإدارة الأمريكية تعكف على إدخال تعديلات على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والمعروفة باسم "صفقة القرن".



ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربية، إن الخطة تتضمن نقطتين، الأولى تتعلق بتسوية القضية الفلسطينة، والأخرى بإنهاء الصراع بين إسرائيل والدول العربية.



ولفتت المصادر إلى أن الفلسطينيين رفضوا الخطة، التي قدم خطوطها العريضة طرف ثالث، كما أن العرب يرفضون الدخول في مفاوضات مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية.



وتوصلت الإدارة الأمريكية إلى تعديل الخطة مما يسمع بعودة الفلسطينيين إلى الطاولة.



وقال مسؤولون فلسطينيون للصحيفة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفض الدخول في مفاوضات تتعلق بأي خطة سلام إقليمية لا تبدأ بدولة فلسطينية على حدود 1967.



وأضاف مسؤول فلسطني أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تريد استخدام الفلسطينيين جسرا للوصول إلى الدول العربية، ولن نكون هذا الجسر.



وأكد مسؤول فلسطيني آخر أنهم يرفضون خطة ترامب حتى لو جرى تعديلها، وأرجع ذلك إلى أن الراعي الأمريكي ليس نزيها، ومنحاز بشكل علني، ولا يوجد شريك للسلام في إسرائيل.