وزير الطاقة السعودي: سعيد بسوق النفط في الوقت الحالي

عبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء عن سعادته بسوق النفط في الوقت الحالي.



وعندما سئل الفالح عما إذا كان سعيدا بسوق النفط حاليا رد قائلا "نعم أنا (سعيد)".



والفالح موجود في نيودلهي لحضور منتدى الطاقة العالمي.



وبلغ سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 70.78 دولار للبرميل في الساعة 0342 بتوقيت جرينتش.



وارتفع برنت أكثر من 3% أمس الثلاثاء ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2014، عندما سجل 71.34 دولار.



وصعدت أسعار النفط العالمية اليوم رافعة المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة بينما تترقب الأسواق تصعيد التوتر في الشرق الأوسط بعدما حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة.