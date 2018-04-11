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رياضة

مدرب مانشستر سيتي يحمل الحكم مسئولية الهزيمة أمام ليفربول

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعرب المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، عن حزنه لخروج فريقه مانشستر سيتي، من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته أمام ليفربول، ذهابًا وإيابًا، 0ـ3، و1ـ2، على التوالي.

وعن طرده خلال المباراة، قال جوارديولا، في مؤتمر الصحفي، "قلت -هدف- عندما مررت الكرة إلى ليروي ساني، لهذا طردني".

وكان جوارديولا قد تعرض، للطرد بعد اعتراضه على الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز، لعدم احتساب هدف لفريقه، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
وأضاف جوارديولا، في تصريحات، أبرزتها قناة بي تي سبورت "في البداية، تهانينا لفريق ليفربول، سنعود أقوى إلى هذه المسابقة الموسم المقبل، في اللحظات المهمة، نفتقد للقرارات الصائبة، الحكم شخص مهم، يحب أن يكون مختلفا".

وتابع "الأمر اختلف، عندما سجل محمد صلاح هدفه من تسلل في أنفيلد، واختلف أيضا عندما لم يتم احتساب هدف في أنفيلد، أحرزه خيسوس بداعي التسلل .. في هذه المسابقة جميع الفرق متساوية، وقرارات الحكّام مهمّة".

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