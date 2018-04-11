طائرات التحالف الدولي تحلق جنوب سوريا وسط ترقب لضربة عسكرية

كشفت مصادر ميدانية في سوريا عن تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي في جنوب البلاد وسط ترقب لضربة عسكرية ضد النظام السوري على خلفية الهجوم الكيماوي في دوما الذي حصد عشرات القتلى السبت الماضي.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأربعاء عن المصادر قولها "إن الطائرات حلقت على ارتفاع منخفض قرب الحدود السورية العراقية فوق منطقة التنف حيث تقع قاعدة عسكرية للتحالف في إطار جهوده العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي التي انطلقت قبل سنوات".

ويتزامن تحليق الطائرات مع استمرار الولايات المتحدة ودول غربية أخرى دراسة القيام بتحرك عسكري بشأن الهجوم الكيماوي في دوما، وبعد فشل مجلس الأمن في تبني مشاريع قرارات بشأن استخدام الكيماوي في سوريا.

وكان البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان من المقرر أن يسافر إلى بيرو يوم الجمعة، ألغى جولة في أمريكا اللاتينية للتركيز على الرد على الهجوم الكيماوي بعد أن كان قد حمل بشار الأسد وحليفيه الروسي والإيراني المسؤولية.

