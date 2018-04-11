ممثل سوريا بالأمم المتحدة: دمشق لن تسمح بتكرار السيناريو العراقي والليبي

أكد ممثل سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن سوريا لن تسمح بتكرار السيناريو العراقي والليبي في الخراب وتغيير السلطة.



ونقلت قناة روسيا اليوم عن الجعفري، قوله، في كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "إن تهديدات الدول الغربية بالعدوان والمناورات والأكاذيب والإرهاب لن تجبرنا علي عدم الالتزام بواجباتنا وفقا للدستور الوطني وحماية سيادتنا وسلامتنا".



وأضاف " أن سوريا لن تسمح لأي عضو دائم أو غير دائم في مجلس الأمن أن يفعل معنا ما فعلوه مع العراق وليبيا" ، ووصف أمريكا بالوحش الوحيد الذي يقف اليوم في وجه العالم كله بعد أن مول وسلح الإرهابيين على مدى سبع سنوات في سوريا، مشيرا إلي أن الوحش هو ذاك الأمريكي الذي يرفض حتى الآن تدمير ترسانته الكيميائية كما نعرف - علي حد تعبير الجعفري -.