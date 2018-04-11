وكيل "إيريك تراوري" يكشف موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

قال عبد الحميد عادل، وكيل البوركينى إيريك تراوري، لاعب مصر المقاصة، إن اللاعب مستعد للعب لنادي الأهلي أوالزمالك، خصوصا وأن أي لاعب إفريقي يتمنى اللعب للقطبين.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "اللاعب بالفعل تلقى مفاوضات من الأهلي والزمالك، بالإضافة لعرض أخر من تركيا".



وأردف: "اللاعب ليس لديه أي مشكلة في الانضمام للأهلي أو الزمالك، هو لاعب محترف، والأمر يتوقف على رغبة المقاصة في بيعه".



وأكمل: "إيريك لو أكمل مشواره في مصر بعيدا عن الأهلي والزمالك سيكون مع مصر المقاصة واللاعب لن يغادر إلا بموافقة المقاصة".